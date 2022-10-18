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- Adana'da otobüsteki kedi kafesinden esrar çıktı
Adana'da otobüsteki kedi kafesinden esrar çıktı
Bir yolcu otobüsüne denetim yapan narkotik ekipleri, kedi kafesinden çıkan 480,37 gram esrar tespit etti. Kafes sahibi gözaltına alındı.
- 18.10.2022 - 10:53
- Güncelleme : 18.10.2022 - 11:13
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre giriş alanında araçlara denetim yaparak şüpheli gördükleri araçları yolda durdurup kontrol etti.
Ekipler, uygulama noktasında şüpheli gördükleri yolcu otobüsünü durdurdu ve narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı.
Köpek arama yaptığı sırada, aracın bagaj kısmındaki kedi kafesine odaklandı ve havlayarak tepki verdi.
Kafesin içinden 480,37 gram esrar çıktı
Bunun üzerine detaylı arama yapan ekipler, kedi kafesinin içinde 480,37 gram esrar tespit etti.
Kedi kafesinin sahibi olan yolcu S.Ç., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.