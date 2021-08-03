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    Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

    Karşıya geçerken annesi Emine Yıldız’ın elini bırakan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, Özlem D. idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 13:27
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    Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde 29 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında, karşıya geçerken annesi Emine Yıldız'ın (40) elini bırakıp koşan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız'a, Adana Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) idaresindeki halk otobüsü çarptı.

    Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ali Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

    Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi VİDEO

    Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Otobüs şoförü Özlem D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi #2

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