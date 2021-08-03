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Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Adana’da otobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Karşıya geçerken annesi Emine Yıldız’ın elini bırakan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, Özlem D. idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.