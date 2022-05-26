Adana’da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

Otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Hamdili Mahallesi yakınlarında Mesut Bulungiray (21) yönetimindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Çevredeki vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi can verdi

İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücü Bulungiray ve Mehmet İhsan Yağmurca'nın (43) öldüğü belirlenirken, kazadan yaralı olarak kurtulan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma açıldı

DHA’nın haberine göre kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.