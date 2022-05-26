Petrol
111.43
0.28%
Euro
17.5691
0.57%
Dolar
16.4295
0.40%
Altın
973.34
-0.15%
Borsa
2418
-1.78%
Bitcoin
491.434
1.49%
BTXN Coin
13.31
0.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Adana’da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

    Otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 26.05.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

    Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Hamdili Mahallesi yakınlarında Mesut Bulungiray (21) yönetimindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

    Çevredeki vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 kişi can verdi

    İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücü Bulungiray ve Mehmet İhsan Yağmurca'nın (43) öldüğü belirlenirken, kazadan yaralı olarak kurtulan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Soruşturma açıldı

    DHA’nın haberine göre kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna götürüldü.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Osmaniye'de tarım arazilerini çekirgeler bastı
    3. Sayfa

    Osmaniye'de tarım arazilerini çekirgeler bastı

    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi
    Transfer dosyası

    Arsenal, Elneny ile sözleşme yeniledi

    Görüş Bildir