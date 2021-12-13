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    Adana'da otomobil ile ATV çarpıştı

    Seyhan ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu ATV sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:46
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    Adana'da otomobil ile ATV çarpıştı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Özdemir Sabancı Bulvarı'nda, 33 APY 63 plakalı otomobil ile B.Ö kontrolündeki ATV çarpıştı.

    ATV SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ EDİLDİ

    Çarpışma sonucunda yaralanan B.Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavi edildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan yaşanan kaza anı anbean kameralara yansıdı.

    Adana'da otomobil ile ATV çarpıştı VİDEO

    Adana da otomobil ile ATV çarpıştı #1

    Adana da otomobil ile ATV çarpıştı #2

    Adana da otomobil ile ATV çarpıştı #3

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