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Adana'da otomobil ile ATV çarpıştı
Seyhan ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu ATV sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
- İHA
- 13.12.2021 - 10:22
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:46
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Özdemir Sabancı Bulvarı'nda, 33 APY 63 plakalı otomobil ile B.Ö kontrolündeki ATV çarpıştı.
ATV SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ EDİLDİ
Çarpışma sonucunda yaralanan B.Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavi edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Adana'da otomobil ile ATV çarpıştı VİDEO