Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü

Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü

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Otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde, seyir halinde olan otomobil ile bir midibüs çarpıştı.

4 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.