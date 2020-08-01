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    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü

    Otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 17:55
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    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü

    Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde, seyir halinde olan otomobil ile bir midibüs çarpıştı.

    4 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü #1

    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü #2

    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü #3

    Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü #4

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