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- Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü
Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü
Otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 01.08.2020 - 17:55
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde, seyir halinde olan otomobil ile bir midibüs çarpıştı.
4 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.