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Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 ölü 8 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 ölü 8 yaralı Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.