İHA
Adana-Kozan karayolunun Dağılcak mevkiinde meydana gelen feci kazada, Zeynel Güleç’in kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil, kırsal mahallelere yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpıştı.
3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI VAR
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Güleç Ailesi'nden baba Zeynel, anne Ülkü ve çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.
Minibüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, kazanın detaylarını belirlemek için olay yerinde incelemelerine devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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