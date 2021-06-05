Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada bir kadın yaşamını yitirirken, eşi de yaralandı.

Mevlüt Mert (35) yönetimindeki 01 DS 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuşçusofulu mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mevlüt ve eşi Özlem Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Özlem Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.