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    Adana'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 21:44
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    Adana'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

    Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya düştü.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Araçta bulunan Cemali Altınsoy kaza yerinde hayatını kaybetti, Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Adana da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Adana da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı #2

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