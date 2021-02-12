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- Adana'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.02.2021 - 21:44
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya düştü.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Araçta bulunan Cemali Altınsoy kaza yerinde hayatını kaybetti, Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.