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    Adana'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

    Polis ekipleri, 3 ayrı olayda bir otomobil ve 2 motosiklet çaldığı belirlenen 6 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 15:58
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    Adana'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı.

    22 Ağustos’ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin yakınına otomobilini park eden M.K., sabah aracını göremeyince polisi aradı.

    Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Kısa sürede çalıntı otomobil Sarıçam ilçesinde polis tarafından durduruldu.

    ARACI TEK BAŞINA ÇALDIĞINI, ARKADAŞLARINI YOLDA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Araçtaki B.O.A. (21), M.Ö. (26), D.A. (26) ve Ü.A. (36) gözaltına alındı. Şüphelilerden B.O.A., emniyetteki ifadesinde, otomobili tek başına çaldığını ve 3 arkadaşının da yolda karşılaştıkları için otomobile bindiğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı #1

    MOTOSİKLET HIRSIZLARI DA YAKAYI ELE VERDİ

    Polis, 21 Temmuz’da da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkından A.Y.’ye ait motosikleti çalan şüphelinin kimliğini güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Kimliği belirlenen T.E. (21), kısa sürede yakalandı.

    Adana'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı VİDEO

    Adana da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı #2

    "DOLMUŞ PARAM YOKTU, BEN DE MOTOSİKLET ÇALDIM"

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, “Hastaneye muayene olmaya geldim. Dönüşte dolmuş param yoktu. Ben de motosiklet çalarak döndüm” dediği öğrenildi.

    Adana da otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı #3

    DİĞER HIRSIZ SUÇLAMAYI REDDETTİ

    Son olarak 22 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde Ö.Ö.'ye ait motosikleti çaldığı tespit edilen M.T. (41), polis tarafından, çaldığı araçla seyir halindeyken yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden ve motosikleti kendisine başkasının getirdiğini öne süren şüpheli adliyeye sevk edildi. M.Ö., D.A. ve Ü.A. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.T. ve T.E. adli kontrolle serbest bırakıldı, B.O.A. ise tutuklandı.

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