Adana’da otomobildeki çakmak gazı patladı

Seyir halindeki otomobilde sızıntı yapan çakmak gazı, sürücünün sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Şube Müdürlüğü önünden geçen Halil Sarıtaş yönetimindeki 34 JU 2719 plakalı otomobilde, patlama meydana geldi.

Müdürlükteki çevre koruma polisleri, patlamaya rağmen hareket etmeye devam eden otomobile durması için uyarıda bulundu.

Ancak, patlama nedeniyle panikleyen Sarıtaş, otomobili sürmeye devam etti.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Çevre koruma polislerinin durumu telsiz ile bildirmesi üzere bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubeleri ile devriye ekiplerde görevli polisler sevk edildi.

Çevrede yapılan araştırmada otomobil, 46189 Sokak’ta park halinde bulundu.

Otomobil sürücüsü Sarıtaş ve yanındaki Özcan, polislerin geldiğini fark edince, evden çıkıp, yanlarına gitti. Otomobilde ve evde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

İki kişinin verdikleri ifadede, otomobilde sızıntı yapan çakmak gazını fark etmediklerini, Sarıtaş’ın sigara yakmak için çakmağını ateşlemesi sonucu patlamanın meydana geldiğini ve şoka girip, korktukları için de polisin ‘dur’ ihtarına riayet etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından yüzlerinden hafif şekilde yaralanan Sarıtaş ve Özcan, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.