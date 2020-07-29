Adana'da otomobildeki kadını darbedip, yola savurdu

Otomobilindeki kadını önce taciz eden ardından da darbedip hareket halindeki araçtan attığı öne sürülen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken, yolda taciz etti.

İddiaya göre S.G., Olcay D. direnince bu kez de darbedip, hareket halindeki otomobilden yola savurdu.

KAPIYI AÇIP ATLADI

Ancak kadın, ilk ifadesinde tacizi uğramasının ardından kapıyı açıp, kendini attığını dile getirdi.

Adana'da hareket halindeki otomobilden atlayan kadın yaralandı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alınarak, Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.