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    Adana'da otomobildeki kadını darbedip, yola savurdu

    Otomobilindeki kadını önce taciz eden ardından da darbedip hareket halindeki araçtan attığı öne sürülen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 08:57
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    Adana'da otomobildeki kadını darbedip, yola savurdu

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken, yolda taciz etti.

    İddiaya göre S.G., Olcay D. direnince bu kez de darbedip, hareket halindeki otomobilden yola savurdu.

    KAPIYI AÇIP ATLADI

    Ancak kadın, ilk ifadesinde tacizi uğramasının ardından kapıyı açıp, kendini attığını dile getirdi.

    Adana'da hareket halindeki otomobilden atlayan kadın yaralandı ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana'da otomobildeki kadını darbedip, yola savurdu #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alınarak, Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü.

    Adana'da otomobildeki kadını darbedip, yola savurdu #2

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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