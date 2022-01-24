Adana'da otomobilden 82 bin lira çalan zanlılar tutuklandı

Esnaf Üzeyir K.'nin bankadan çektiği 82 bin lirayı aracından çalan iki hırsız, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan para bulunamadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde esnaf Üzeyir K. (43), D-400 karayolu üzerindeki Keresteciler Sitesi’ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 82 bin TL çekti.

Parayı da otomobilinin torpidosuna koydu. Üzeyir K., park ettiği otomobilden inip, bir iş yerine girdi.

TORPİDOSUNA KOYDUĞU 82 BİN TL ÇALINDI

Evine dönmek için dışarı çıkan Üzeyir K., otomobilinin kapı camının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

Üzeyir K.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. (22) ile ağabeyi Oğuzhan A. (27) olduğunu tespit etti.

ARACIN CAMINI İMDAT ÇEKİCİYLE KIRDI

Şüphelilerden Uğur A.’nın, park halindeki otomobilin kapı camını imdat çekiciyle kırdığını ve para dolu poşeti aldıktan sonra ağabeyinin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldığı belirlendi.

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ÇALINAN PARA BULUNAMADI

Kaçtıkları otomobili plakasından tespit eden polis, Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskında yakalandı. Yapılan aramalarda ise çalınan para bulunamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirtilen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur A. ile Oğuzhan A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.













