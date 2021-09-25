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    Adana'da otomobilin çarptığı baba yaralandı, oğlu öldü

    Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu baba yaralandı, 10 yaşındaki oğlu ise yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 25.09.2021 - 04:27
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    Adana'da otomobilin çarptığı baba yaralandı, oğlu öldü

    Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir otomobil elektrikli bisikletteki iki kişiye çarpıp kaçtı.

    İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

    Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El İzzo'yu özel bir hastaneye, babası Muhammet İzzo'yu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Muhammet El İzzo hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    KAÇAN SÜRÜCÜ PARKTA YAKALANDI

    Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kaza yerinde buldukları 34 AJ 8796 nolu plakanın baba ve oğluna çarpan otomobile ait olduğunu tespit etti.

    Aracın ve ruhsat sahibinin kaydına ulaşan polis ekipleri, şüpheli otomobili Sarıyakup Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

    Araştırmalarını sürdüren ekipler, otomobili kullandığı tespit edilen H.K'yi ise Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta yakaladı.

    Gözaltına alınan sürücü H.K, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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