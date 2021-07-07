Adana'da otomobiliyle kaza yapan arkadaşını öldürdü

Ödünç verdiği otomobiliyle kaza yapan arkadaşının hasar masraflarını ödememesi üzerine tabanca alan 26 yaşındaki Sinan Polat, 24 yaşındaki arkadaşı Ahmet Özdemir'i öldürmesinin ardından teslim oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Özdemir, geçen ay, arkadaşı Sinan Polat’tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı.

Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir’den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu.

ARKADAŞI KURTARILAMADI

Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Polat, belinden çıkardığı tabancayla Özdemir’i vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan Polat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

2 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.’yi (36) de gözaltına aldı.

KAÇAN KİŞİ ARANIYOR

Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Özdemir’in belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.’yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.