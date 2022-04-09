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    Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu

    Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu

    Kozan ilçesinde seyir halindeyken otomobille çarpışarak yan dönen jandarma minibüsünde göreve giden 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:40
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    Adana'nın Kozan ilesinde, jandarma taşıyan servis kazaya karıştı.

    Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda ilerleyen Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

    2 asker şehit oldu

    Yaşanan korkunç kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #1

    Otomobil sürücüsü gözaltında

    Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #2

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #3

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #4

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #5

    Adana da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu #6


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