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    Adana'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

    Seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletli hayatını kaybederken, kaza yerinde otomobilin 40 metrelik fren izi dikkat çekti.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 07:15
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    Adana'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

    Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Mehmet D. yönetimindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil, Melih Yaşar'ın kullandığı 01 BVY 43 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Motosiklet sürücüsü Yaşar çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Yaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    40 METRELİK FREN İZİ

    Kaza yerinde çalışma yapan trafik polisleri, otomobile ait yaklaşık 40 metrelik fren izine rastladı.

    Acı haberi duyup, kaza yerine gelen Yaşar'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

    Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Yaşar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

    Otomobil sürücüsü Mehmet D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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