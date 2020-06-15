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- Adana'da otomobilli kapkaççılar tutuklandı
Adana'da otomobilli kapkaççılar tutuklandı
- AA
- 15.06.2020 - 12:13
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde, otomobilli biri kadın 3 şüpheli, seyyar satıcıdan simit almak isteyen dede ile torunun yanına "adres sorma" bahanesiyle yaklaştı.
Bu sırada araçtan inen zanlılardan biri, torunun elindeki cep telefonunu alıp koşarak uzaklaştı.
Yaklaşık 4 saat sonra ise aynı şüpheliler, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde, sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İki kapkaç olayının bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, ilk olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit edip iki hırsızlığı da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi.
Adana'da otomobilli kapkaççılar tutuklandı
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Otomobilin bulunduğu bölgeye giden ekipler, şüpheliler Vedat G. (37), Ahmet Ö. (25) ve Canan Ö'yü (33) yakaladı.
2'Sİ TUTUKLANDI
Vedat G'nin, uyuşturucu bulundurmak, gasp ve hırsızlıktan 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Vedat G. ve Ahmet Ö. tutuklandı, Canan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.