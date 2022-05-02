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    Adana'da otopark cinayetinde 3 tutuklama

    Bir apartmanın otoparkında pusu kurarak Savaş Saygılı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
    • 02.05.2022 - 10:10
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    Adana'da otopark cinayetinde 3 tutuklama

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Savaş Saygılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

    Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saygılı yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Saygılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Saygılı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Saygılı’nın ölmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde zanlıların kaçtığı aracın plakasının başka bir otomobile ait olduğunu belirledi.

    Şüpheliler yakalandı

    Polis bu otomobilde bulunan şahısların ise Mutlu B. (33), Volkan Zafer Y. (31), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç. (24) olduğunu tespit etti. Polis, zanlıları evlerine yapılan baskınla yakaladı. Polis, öldürülen Saygılı’nın amcası Orhan S.’nin Volkan Zafer Y.’yi yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi.

    Yanlış kişiyi vurmak istedikleri öğrenildi

    Olay günü de otomobilin içinden ateş açıldığında asıl hedefin Orhan S. olduğu ancak yanındaki yeğeninin vurulduğu saptandı. Zanlılar sorgularında suçu birbirlerinin üzerine attı, sorgularının ardından ise adliyeye sevk edildi.

    3 zanlı tutuklandı

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Furkan Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı.

    Adana da otopark cinayetinde 3 tutuklama #1

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