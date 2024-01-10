Adana'da otoyolda tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

İHA
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun hastaneler çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına tır çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde can verdi
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tırın çarptığı kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinde ölen kadının üzerinden kimlik çıkmadı.
Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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