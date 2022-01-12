Adana'da panelvanın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Adana'da panelvanı ile ekmek dağıtımına çıkan bir kişi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Üçok Damgalı Höyüğü Yolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü ekmek dağıtımına çıktığı panelvanı ile karşıdan karşıya geçmekte olan Nihat Sepki (56)’ye çarptı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Sepki yolun sol tarafına savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





YAYA HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihat Sepki’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı yapan sürücü ise polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sepki’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



