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    Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı

    Döviz bürosundan çıkan bir kişinin elindeki para dolu çantayı çalan kapkaççı, çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Vatandaşlar, caddeye saçılan paraları da toplayıp sahibine verdi.
    • 21.10.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:59
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    Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir döviz bürosuna giren kişi, saat 14.00 sıralarında paralarını alıp çıktı.

    Büronun önünde bekleyen Ozan O. da, bozdurduğu parayı çantasına koyup, dışarı çıkan kişiyi takip etmeye başladı.

    Çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı

    Bir süre sonra Ozan O., vatandaşın elindeki para dolu çantayı alıp kaçmaya başladı.

    Fermuarı açılan çantadaki bir miktar para da caddeye saçıldı.

    Vatandaşın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı.

    O anlar kamerada

    Çevredekiler, caddeye saçılan paraları toplayıp, sahibine teslim etti.

    Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı VİDEO

    Teslim edildi

    Şüpheli Ozan O., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    DHA’nın haberine göre şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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