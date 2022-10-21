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Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı

Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı

Döviz bürosundan çıkan bir kişinin elindeki para dolu çantayı çalan kapkaççı, çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Vatandaşlar, caddeye saçılan paraları da toplayıp sahibine verdi.