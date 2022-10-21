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- Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı
Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı
- 21.10.2022 - 16:54
- Güncelleme : 21.10.2022 - 16:59
Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir döviz bürosuna giren kişi, saat 14.00 sıralarında paralarını alıp çıktı.
Büronun önünde bekleyen Ozan O. da, bozdurduğu parayı çantasına koyup, dışarı çıkan kişiyi takip etmeye başladı.
Çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı
Bir süre sonra Ozan O., vatandaşın elindeki para dolu çantayı alıp kaçmaya başladı.
Fermuarı açılan çantadaki bir miktar para da caddeye saçıldı.
Vatandaşın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı.
O anlar kamerada
Çevredekiler, caddeye saçılan paraları toplayıp, sahibine teslim etti.
Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’da para dolu çantayı çalan kapkaççıyı, vatandaşlar yakaladı VİDEO
Teslim edildi
Şüpheli Ozan O., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
DHA’nın haberine göre şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.