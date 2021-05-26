Adana'da para vermeyen dedesini dövüp, kör etti

Para meselesi nedeniyle tartıştığı dedesine yumruk atan şahıs, 81 yaşındaki Hüsnü Sabırlar'ın kör olmasına neden oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan T.K., 2 yıl önce babasını kaybederken annesi S.Ç. de evlenip Almanya’ya gitti.

T.K.’ya ise Almanya’dan emekli olan dedesi Hüsnü (81) ve anneannesi Nadire Sabırlar (70) bakmaya başladı.

PARA VERMEYEN DEDESİNİ DÖVDÜ

Ancak T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı. Bu nedenle dede ile torun arasında tartışmalar çıktı. Dün de T.K. dedesinin yanına gelip yine para istedi. Dede Hüsnü Sabırlar, “Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan” dedi. Bunun üzerine sinirlenen torun dedesinin suratına yumruk atarak onu darbetti.

SOL GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Bu nedenle yaşlı adam yere yığıldı. Yumruğun etkisiyle Sabırlar’ın görme kaybı olan sol gözü tamamen görmez hale geldi. Bu arada T.K. da evden kaçtı. Sabırlar, polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisler olay yerine gelip dedenin ifadesini alıp torunu bulmak için çalışma başlattı.

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TORUNUNU İSTEMİYOR

Dede Sabırlar, torununun sürekli kendisinden para istediğini vermeyince de dövdüğünü son olaydan sonrada dayağın etkisiyle kör kaldığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken kısmİ felç olan Sabırlar, torunuyla bir daha aynı evde yaşamak istemiyor.