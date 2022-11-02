Adana’da parası çalınan seyyar satıcıdan alışveriş için sıraya girdiler

Eşi çalışamadığı için ailesinin geçimini yeşillik satarak geçiren KOAH hastası kadının cep telefonu ve 7 bin lirası çalındı. Yılmaz’ı gözü yaşlı görenler, alışveriş yapmak için sıraya girdi.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı’nda, dün saat 23.50 sıralarında, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören ve eşi çalışamadığı için geçimini ve kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan 3 çocuk annesi Gamze Yılmaz (40), temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.

Tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, şüpheli şahıs yakalayabilmek için arkasından koştu.

Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalleli, kadını yalnız bırakmadı

DHA’nın haberine göre; borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu.

Yılmaz’ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz’ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

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“3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı”

Gamze Yılmaz, “Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı.

“Hakkımı helal etmiyorum”

Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz.” dedi.