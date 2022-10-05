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    Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı

    Dinlenme tesisine girerek tırını park eden şoför, yürümeye başladı. Bu sırada freni patlayan tırın üzerinden geçtiği şoför, hayatını kaybetti.
    • 05.10.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:47
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    Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı

    Adana-Osmaniye D-100 karayolu üzerinde dehşet bir olay yaşandı.

    62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan kontrolündeki 01 PP 354 plakalı tır, dinlenme tesisine giriş yaptı.

    Park alanına kullandığı tırı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı.

    Freni boşalan tırın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı.

    Şoför, kurtarılamadı

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    O anlar kamerada

    Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı VİDEO

    Adana da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı #1

    Adana da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı #2

    Adana da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı #3


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