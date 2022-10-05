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- Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı
Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı
Dinlenme tesisine girerek tırını park eden şoför, yürümeye başladı. Bu sırada freni patlayan tırın üzerinden geçtiği şoför, hayatını kaybetti.
- 05.10.2022 - 17:37
- Güncelleme : 05.10.2022 - 17:47
Adana-Osmaniye D-100 karayolu üzerinde dehşet bir olay yaşandı.
62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan kontrolündeki 01 PP 354 plakalı tır, dinlenme tesisine giriş yaptı.
Park alanına kullandığı tırı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı.
Freni boşalan tırın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı.
Şoför, kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
O anlar kamerada
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da park ettiği tırın altında kalan şoför kurtarılamadı VİDEO