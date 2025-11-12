Adana'da park halindeki otomobil hurdaya döndü

- Adana Seyhan’da park halindeki bir kamyonette yangın çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- Polis, yangında dış müdahale olup olmadığını araştırıyor.
Adana'da korkutan yangın...
Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette yangın çıktı.
Bir anda motor kısmından alev alan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAMYONET ALEVLERE TESLİM OLDU
Alevlere teslim olan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kamyonet kullanılamaz hale gelirken polis, yangında dış müdahale olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.