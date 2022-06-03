Cumali G. isimli şahsın, gittiği pavyonda konsomatris ile sohbet ederken saldırıya uğradığı anların, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki bir pavyonda, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından masada konsomatrisle konuşan Cumali G.’nin, silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Cumali G.’nin konsomatris ile sohbet ettiği sırada yanına gelen şahsın yakın mesafeden art arda ateş açtığı görüldü.

Kanlar içinde kaldı

Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, Cumali G. kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Cumali G.’yi hastaneye kaldırdı.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Adana'da pavyondaki silahlı saldırı kamerada ViDEO