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    Adana'da pavyondaki silahlı saldırı kamerada

    Cumali G. isimli şahsın, gittiği pavyonda konsomatris ile sohbet ederken saldırıya uğradığı anların, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • 03.06.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 13:30
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    Adana'da pavyondaki silahlı saldırı kamerada

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki bir pavyonda, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından masada konsomatrisle konuşan Cumali G.’nin, silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, Cumali G.’nin konsomatris ile sohbet ettiği sırada yanına gelen şahsın yakın mesafeden art arda ateş açtığı görüldü.

    Kanlar içinde kaldı

    Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, Cumali G. kanlar içinde yerde kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Cumali G.’yi hastaneye kaldırdı.

    Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

    Adana'da pavyondaki silahlı saldırı kamerada ViDEO

    Adana da pavyondaki silahlı saldırı kamerada #1

    Adana da pavyondaki silahlı saldırı kamerada #2

    Adana da pavyondaki silahlı saldırı kamerada #3


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