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    Adana'da pencere silen kadın 11'inci kattan düştü, hayatını kaybetti

    Evinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 11:03
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    Adana'da pencere silen kadın 11'inci kattan düştü, hayatını kaybetti

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın 11'inci katında yaşayan 38 yaşındaki Ülfet Yıldız, salon camını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yıldız'ın düştüğünü gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülfet Yıldız'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

    Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Adana da pencere silen kadın 11 inci kattan düştü, hayatını kaybetti #1

    Adana da pencere silen kadın 11 inci kattan düştü, hayatını kaybetti #2

    Adana da pencere silen kadın 11 inci kattan düştü, hayatını kaybetti #3

    Adana da pencere silen kadın 11 inci kattan düştü, hayatını kaybetti #4

    Adana da pencere silen kadın 11 inci kattan düştü, hayatını kaybetti #5

    Adana'da pencere silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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