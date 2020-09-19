- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da pencere silen kadın 11'inci kattan düştü, hayatını kaybetti
Adana'da pencere silen kadın 11'inci kattan düştü, hayatını kaybetti
Evinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 19.09.2020 - 11:03
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın 11'inci katında yaşayan 38 yaşındaki Ülfet Yıldız, salon camını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Yıldız'ın düştüğünü gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülfet Yıldız'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'da pencere silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti