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    Adana'da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı

    Kız arkadaşının evinde ölmesinin ardından Mustafa Su'nun sevgilisi ve bu sırada yanlarında bulunan aile üyeleri, tutuklanarak şüpheli olarak ifade verdi.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:41
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    Adana'da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı

    31 Ekim günü Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bekar olan Mustafa Su, kız arkadaşı Dilber Çiftçi ile buluşmak için Turgut Özal Bulvarı’ndaki evine gitti.

    Dilber Çiftçi ile ablası Meryem Çiftçi’nin (28) yanında Erol Sabuncu (32), Latif Akyüz (20) ile Mehmet Gezici’yi (29) gören Mustafa Su, kıskançlık krizine girdi.

    Dilber Çiftçi ile Mustafa Su arasında tartışma çıktı.

    KAÇTILAR

    Mustafa Su, 2’nci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Kız kardeşler ile yanlarındaki 3 kişi kaçtı.

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #1

    KURTARILAMADI

    Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Su, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Mustafa Su, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #2

    EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sırada evde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Dilber ve Meryem Çiftçi kardeşler ile Erol Sabuncu, Latif Akyüz ve Mehmet Gezici, dün akşam yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

    TUTUKLANDILAR

    Mustafa Su'yu pencereden atmış olabileceği değerlendirilen şüphelilerin, ifadeleri alındı. İfadelerinde Mustafa Su’nun pencereden düştüğünü ileri süren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #3

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #4

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #5

    Adana da pencereden düşüp ölen adamın sevgilisiyle ailesi tutuklandı #6

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