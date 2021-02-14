Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
348.942
4.50%
EXEN Coin
17.56
-1.56%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C

    Adana'da pencereden sepet sarkıtarak uyuşturucu sattı

    4. kattaki evinden sepet sarkıtarak uyuşturucu satan kişi suçüstü yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da pencereden sepet sarkıtarak uyuşturucu sattı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir evden sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışının yapıldığının öğrenilmesi üzerine harekete geçti.

    Şahsı takibe alan alan ekipler, şüpheliyi 4. kattaki evden sepet sarkıtarak uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Evde yapılan aramada, poşet ve kutu içerisinde toplam 575,61 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 143,20 gram tütün, şeffaf poşette 5,70 gram metamfetamin, 3 adet captagon, 4 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 TL para ele geçirildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan M.C.A. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da pencereden sepet sarkıtarak uyuşturucu sattı #1

    Adana da pencereden sepet sarkıtarak uyuşturucu sattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir