Adana'da personeli tarafından soyulan galericinin 'korona tuzağı' iddiası

İbrahim Ünverdi, otomobil satışından elde ettiği 215 bin lirayla kayıplara karışan çalışanının, korona hastasından tükürük satın alıp içeceğini karıştırdığını öne sürdü.

Adana'da yaşayan ve uzun yıllar oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı.

Ünverdi, noterdeki satışın ardından 215 bin lirayı 3 yıldır yanında çalışan Ramazan Ç.'ye vererek ofise bırakmasını istedi.

PARAYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Ramazan Ç. de iddiaya göre parayı alıp, kaçtı.

Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.’nin, “Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım.” dediğini öne sürdü.

"MANEVİYATIMI DA ÇALDI"

3 yıl önce Ramazan Ç.’nin yanına gelerek iş istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, "İlk önce yanıma şoför olarak aldım. Uzun bir süre çocuklarımı okuldan alıp, eve bırakıyordu. Önce güvenimi kazandı. Daha sonradan para işlerine girmeye başladı. Kasamın anahtarı bile onda var, o kadar güveniyordum. Parayı verdikten sonra aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Olaydan bir gün sonra telefonla kendisine ulaştım. Kendisinden adalete teslim olmasını istedim. Benim sadece paramı değil, maneviyatımı da çaldı.” dedi.

"KORONALI HASTANIN TÜKÜRÜĞÜNÜ İÇECEĞİME KOYMUŞ"

Paranın çalınması üzerine diğer personeli Kadir Canpolat’ın yanına geldiğini söyleyen Ünverdi, “Ramazan Ç., 500 lira karşılığı koronavirüslü hastadan tükürük satın alıp, içeceğime karıştırmaya çalışmış. Ben bu durumu param çalındıktan sonra öğrendim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir öldürme tekniği gördüm. Allah'a şükür korona olmadım. Allah hep iyilerin yanındadır.” diye konuştu.

"EŞİMİN CANINA KASTETTİ, BU İNSANLIK DEĞİL"

Ramazan Ç.’ye güvenerek evlerini açtıklarını söyleyen İbrahim Ünverdi’nin eşi Dilek Ünverdi, “Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Adalete güveniyoruz. Bu yapılan bir insanlık değil. O kadar akıllı, o kadar kurnaz davrandı ki hep bizim yanımızda kardeş gibi davrandı. Para çalındıktan sonra anlatılanlarla şoke olduk. Eşimin canına kastetmek, bir aileyi yok etmeyi düşünmek kadar kötü bir şey olamaz. Bu olayın bir ötesi yok.” ifadelerini kullandı.

"'İBRAHİM’İ KORANA YAPACAĞIM' DEDİ"

Ramazan Ç.’nin aylar önce ruhsatı unuttuğu için ofise geldiğini söyleyen Kadir Canpolat ise “İçeri girdiğimde güzel bir masanın hazırlandığını gördüm. Benim de karnım acıkmıştı. Masaya oturduğumda, o şahıs yanıma gelip yemeklerden ve içeceklerden içme, kalk git dedi. Neden diye sorduğumda cevap alamadım. Bana yeme içme deyince ben şüphelendim. Bir şey varsa söyle dedim. İbrahim geleceği için hazırladığını söyledi. Ben de amacını sordum. Biraz daha sıkıştırınca korona hastası birisinden tükürük aldığını, ‘O tükürüğü İbrahim’in içeceğine karıştırıp onu korona hastası yapacağım’ dedi. Bunu duyar duymaz masayı kaldırıp İbrahim’i arayıp gelmemesini söyleyerek oyaladım. Aralarında kavga çıkmaması adına İbrahim’e bu durumu söylemedim." diye konuştu.