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    Adana'da peynir arasında esrar sevkiyatı

    Narkotik ekiplerinin arama yaptığı otobüsün bagajında peynir tenekesinin içinde 2 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 11:50
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    Adana'da peynir arasında esrar sevkiyatı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir otobüste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, İncirlik Park Alanı uygulama noktasında şüpheli otobüsü durdurdu.

    PEYNİRLERİN ARASINDAN ESRAR ÇIKTI

    Otobüste hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, bagajdaki bir torbada bulunan peynir tenekesinin içinde paketlenmiş halde 2 kilo esrar ele geçirdi.

    BAGAJ SAHİBİNE GÖZALTI

    Polis, bagajın sahibi R.Ç.’yi (28) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda peynir tenekesinin içinde esrar olduğunu bilmediğini söyleyen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana'da peynir arasında esrar sevkiyatı

    Adana da peynir arasında esrar sevkiyatı #1

    Adana da peynir arasında esrar sevkiyatı #2

    Adana da peynir arasında esrar sevkiyatı #3

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