Engelli Nazmiye Yaşar, çay demlediği sırada kıyafetinin tutuşması sonucu alevler arasında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı 424 Sokak'ta yaşayan 67 yaşındaki engelli Nazmiye Yaşar, piknik tüpünde çay demlerken kıyafetinin alev alması sonucu yandı.

Engeli olduğu için alevleri söndüremeyen kadına, çığlıkları üzerine eve gelen komşuları yardım etti.

AĞIR YARALANDI

Kadının yandığını gören komşuları, bir taraftan ona yardım edip diğer taraftan da itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, kadını tamamen yanmaktan kurtardı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da piknik tüpünde çay demlerken yanarak yaralandı VİDEO

"KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİK"

Nazmiye Yaşar’ın komşusu Şahin Baykuş, dumanları görünce kadının yardımına koştuklarını belirterek, “Kadın zaten engelliydi. Hemen eve gittik ancak kapı kilitliydi. Bir arkadaş kapıyı kırıp içeri girdi ve kadını dışarı çıkarttı. Kadının eli, yüzü ve ayakları yanmıştı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik” diye konuştu.