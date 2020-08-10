Adana'da plajı dolduran soğanlar şaşırttı

Plajda biriken soğanların, Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde yüzlerce kilo soğan, Akdeniz'in dalgalarıyla Bahçe Plajı'nı doldurdu.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, Bahçe mevkisine sahili dolduran soğanlarla ilgili vatandaşlardan şikayet aldıklarını kaydetti.

"EMEKÇİYE VE VATANA SAYGISIZLIK"

Konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, ancak bunun kim ya da kimler tarafından döküldüğünü tespit edemediklerini aktaran Topuz, "Bu girişimi salgın sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

CEYHAN NEHRİ'NE DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR

Topuz, sahilde bu tür görüntülerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

Yetkililer plajdaki yüzlerce kilo olduğu belirlenen soğanların, Akdeniz'e akan Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabileceğini oradan da dalgaların Karataş sahiline getirmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.