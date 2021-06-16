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    Adana'da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar

    Adana'da plakasını gizledikleri araçla kaçarken ticari taksiyle çarpışan şüpheliler yakalandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 02:15
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 02:21
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    Adana'da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar

    Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevinde bulunan Motosikletli Yunus polisleri, arka plakası sökülü, ön plakası ise bantla kapatılan otomobilden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı.

    KIRMIZI IŞIKTA DURMAYINCA ÇARPTI

    Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sırasında polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında kırmızı ışıkta geçmek isteyince 01 T 2183 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü Sezer N. ve araçta bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

    Adana da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar #1

    ARAÇTAKİ TÜFEĞİ ATTILAR

    Şüphelilerin kovalamaca sırasında araçtan pompalı tüfek attığını belirleyen ekipler, silahı yol kenarında buldu. Pompalı tüfek, kriminal inceleme için emniyete götürülürken, sürücü Sezer N.'nin yapılan kontrolde 1.2 promil alkollü olduğu saptandı. Otomobilde yapılan aramada ise aracın sökülü arka plakası ön koltukta bulundu.

    Adana da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar #2

    Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüphelilerden Sezer N.'nin ehliyetine el konulurken, trafik ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı. Araçta bulunan 3 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

    Adana da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar #3

    Adana da plakasını gizledikleri araçla kaçarken kaza yapınca yakalandılar #4

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