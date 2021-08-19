Abart egzozlu motosikletinin plakasına cerrahi maske takarak dolaşan Abdullah G., kendisine ceza yazan polis memurunu kask ile darbetti.

Adana’da bakkal olan Abdullah G. (26), Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdanoğlu Bulvarı’nda abart egzozlu motosikletinin plakasına cerrahi maske takıp, eşi ile gezmeye çıktı.

Kendileri maskesiz plakaları maskeli olan çift, motosikleti park edip bir dükkana girdi.

Bu sırada uygulama yapan trafik polislerinden Kenan Gültekin Öztürk (43), motosikleti fark etti.

Öztürk ceza yazmak için hazırlanırken motosikletin yanına dönen çift, Öztürk’ten ceza yazmamasını istedi.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Görevini yapan Öztürk hem abart egzoz hem plaka nedeni ile ceza yazmak zorunda olduğunu söyleyince Abdullah G., Öztürk’ün üzerine yürüdü.

Eşinin sakinleştirmeye çalıştığı Abdullah G.’nin tavırları üzerine polis memuru Öztürk, bölgeye takviye ekip çağırdı.

50 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Abdullah G., 50 lira yevmiye ile çalıştığını söyleyince polis memuru 50 lira yevmiye ile çalışan birinin bu yanlışları yapmaması gerektiğini belirtti.

Adana’da plakaya maske taktı, polisi kaskla darbetti VİDEO



ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polisi, Abdullah G.’ye plakayı kapatmak ve abart egzozlu araç kullanmaktan 1.890 lira para cezası yazdı.

Araç, trafikten men edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Abdullah G., elindeki kask ile trafik polisine vurunca, polis yere düşüp kafasını kaldırım taşına vurdu.

Kaçmak isteyen Abdullah G., polis tarafından yakalandı.

Yaşanan anlar saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Darbedilen Öztürk, Abdullah G.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan saldırgan, adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğinden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Abdullah G., ifadesinde abart egzoz kullandığı için plakasını maske ile kapattığını bunu gören trafik polisinin ceza yazmak istediğini, kendisinin de daha önce de çok ceza yediği için yazmamasını istediğini ancak mani olamadığını, üstüne 40 tane polis gelince korkup, bir anlık öfkeyle trafik polisine vurduğunu söyledi.

Abdullah G. de polislerden şikayetçi oldu.