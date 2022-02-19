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    Adana'da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar

    Kız arkadaşının platonik aşığı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Muhammet Yasir Yücel'in babası Mehmet Yücel, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 13:28
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    Adana'da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yürüyen Muhammet Yasir Yücel (17), kız arkadaşı E.Y. (17) ve arkadaşı E.T.'nin; A.Y. (17) isimli bir şahıs tarafından önleri kesilmişti.

    E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y., tartıştığı Yasir Yücel'i bıçaklayarak öldürmüştü.

    KATİL GÖZALTINDA

    Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.'yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Adana'da platonik aşk cinayeti

    ACILI BABA KONUŞTU

    Yasir Yücel'in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi. Yücel'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yücel'in babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı.

    Adana da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar #1

    "EVLADIMA KIYAN EN AĞIR CEZAYI ALSIM"

    Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, "Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak, ne demek beni hayatımdan koparmak.

    "BENDEN CAN PAREMİ ALDILAR"

    Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin." diye konuştu.

    Muhammet Yasir Yücel'in cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

    Adana da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar #2

    Adana da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar #3

    Adana da platonik aşk cinayeti: Oğlumu hayattan kopardılar #4


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