Adana'da polis, Narkotik köpeğiyle 9 kilo uyuşturucu yakaladı

Narkotik köpeği Uzi'nin tırda yapılan aramada verdiği tepkiyle ele geçirilen 9 kilo 700 gramlık uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir tır da narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arandı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uzi’nin, tırın sürücü bölümündeki valize tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilogram metamfetamin, 31,68 gram bonzai ele geçirildi. Tır şoförü M.T. (44) gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne süren zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



