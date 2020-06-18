Adana'da polis şehit eden çeteye müebbet istendi

Bir polisi şehit eden ve 5 milyon euroluk hırsızlık yapan çete üyesi 10 zanlıya 12 kez müebbet, 4 bin 871 yıl hapis cezası isteniyor

Adana'da çeşitli suçlar işleyen bir çetenin, liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı, bir polisi şehit etmekten ve bir güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon euro değerinde hırsızlık yapmaktan suçlanıyor.

Bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı iddia edilen Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Savcılık, vurgunu yönettiği ileri sürülen İ.K. hakkında "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı.

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK...

9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyondan 6 ay önce soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Yapılan takiple beraber öğrenilen bilgiler arasında, Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin de cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma ve daha iyi şartlarda tutma karşılığı rüşvet aldığı da yer aldı.

CEZAEVİ MÜDÜRÜ İŞBİRLİKÇİ ÇIKTI

Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin de örgütün lideri Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.

İddialara dair delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu yapıldı. İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polis, 87 adreste 70 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

2'Sİ AKTİF 1'İ EMEKLİ POLİSTEN YARDIM VE YATAKLIK...

Örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nin de yapılan araştırmalar sonucunda Muğla'nın Bodrum ilçsindeki villasında olduğu tespit edilerek, villasında yakalandı.Aynı zamanda örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisin de yardım ve yataklık yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın 65 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

POLİSİ SUÇ ÖRGÜTÜ ŞEHİT ETTİ

Bu arada, 4 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kuşak Bulvarında çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun da aynı organize suç örgütü tarafından şehit edildiği ileri sürüldü.

"SANA VE AİLENE BAKARIZ"

Çete lideri Hasan B. ve karşı taraf arasında çıkan çatışmada, kavgayı ayırmaya çalışan şehit Görenoğlu'nun Hasan B. ve arkadaşları tarafından şehit edildiği, ancak olaydan sonra yakalanan zanlıların suçu üstlenmesi için bulduğu 18 yaşından küçük H.E.'nin kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendiği öne sürüldü.

39'U TUTUKLU, 23'Ü ŞÜPHELİ

Polis, örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleri ile iş yerlerini didik didik aradı. Yapılan bu aramalar sonucunda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda fişek, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, 34 bin dolar ele geçirildi. Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan cezaevi müdürü M.Ç., örgüt lideri İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

BİNLERCE YIL HAPİS İSTENDİ

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede; örgüt lideri İskender K.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 593 yıl, örgüt yöneticileri Hasan B.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 605 yıl, Erol B.'ye müebbet hapis cezası ve 435 yıl, Derviş B.'ye müebbet hapis cezası ve 405 yıl, Tuncay B.'ye 443 yıl, Murat E.'ye müebbet hapis cezası ve 443 yıl, Süleyman E.'ye, müebbet hapis cezası ve 392 yıl, Ümit Y.'ye müebbet hapis cezası ve 510 yıl, Gökhan T.'ye müebbet hapis cezası ve 470 yıl, Mustafa K.'ye müebbet hapis cezası ve 485 yıl hapis cezası istendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan cezaevi müdürünün dosyasının ise ayrılarak rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak örgütü yardım etmek suçlarından yargılanacağı öğrenildi.