Adana'da polis ve savcı yalanıyla dolandırıcılık

Altınları verilen adrese götüren vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Olayla ilgili iki kişi yakalanırken, altınlar bulunamadı.

Adana'da polis ve savcı kılığında dolandırıcılık olayı yaşandı.

Seyhan ilçesinde, emekli işçi Mehmet C.’yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Mehmet C.'ye adının FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığı, yapılacak operasyon için altın veya paraya ihtiyaç olduğu söylendi.

"KIZININ HABERİ VAR"

İnanmadığını söyleyen Mehmet C., "Kızının evine ekip gönderdik. Onun da haberi var." sözleriyle karşılaştı.

Mehmet C.’nin telekonferans yöntemiyle görüştüğü kızı Hatice T., babasına, sivil polis görünümlü ellerinde telsiz olan kişilerin evine geldiğini bildirdi. Paniğe kapılan Mehmet C., yaklaşık 220 bin TL değerindeki 438 gram bilezik, 2 Cumhuriyet ve 1 çeyrek altını poşete koyup, beklemeye başladı.

PARALARI TESLİM ETTİ

Bir süre sonra yeniden aranan Mehmet C.'ye bu kez telefondaki kişi, kendisinin savcı olduğunu söyleyerek, altınları Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde verilen adrese getirmesini bildirdi. Mehmet C. de altınları adrese götürüp, kendisini bekleyen kişiye teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Mehmet C., polis şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kiralık araç kullandığını belirledi. Aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Uğurcan S. ve Gökhan K. olduğunu tespit etti. Polis, ikiliyi evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

ALTINLAR YOK

Şüphelilerden Uğurcan S., polisteki ifadesinde, “Gökhan Kahraman ile gezerken, alacaklısıyla husumetli olduğunu ve parayı benim almamı söyledi. Ben de söylediği kişiden parayı aldım.” dedi. Gökhan Kahraman ise suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman ve Saygurac, mahkemece tutuklandı. Altınlar ise bulunamadı.