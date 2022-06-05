Telefonun çalındığını öne süren kadın, ihbar üzerine bölgeye gelen polise küfür ve hakaretler yağdırdı. Polisi aynı zamanda ölümle tehdit eden kadının o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, telefonunun çalındığını öne sürerek polise başvuran kadın, ortalığı ayağa kaldırdı.

Bölgeye gelen polis ekipleri hem ölümle tehdit edildi hem hakaretlere uğradı.

İHA’nın haberine göre; karakola gidelim diyen polise kadın sesini yükselterek, “Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin.” dedi.

Polise el kaldırdı, 'öldürürüm sizi' dedi

Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp “Öldürürüm sizi” diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti.

Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü. Yaşanan anlar, saniye saniye çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Adana’da, polise hakaretler yağdırıp ölümle tehdit eden kadın kamerada

