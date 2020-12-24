Adana polisi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi

Adana polisi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi

Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen baskında, 3 bin 520 litre sahte içki bulunurken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yılbaşı öncesi artırılan çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki bir evin, sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaşıldı.

3 BİN 520 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 3 bin 520 litre sahte içkiye el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Adana'da polisi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi