Adana’da polisi görünce kaçan hırsız yakalandı

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezasıyla aranan, evine düzenlenen operasyonda polisi görünce yalın ayak kaçan zanlı, yakalandıktan sonra işlemleri tamamlanınca cezaevine teslim edildi.

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezası bulunan Emrah Ç.’nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Emrah Ç.’nin merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki müstakil bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı.

İKİ SOKAK İLERİDE YAKALANDI

Polisin geldiğini gören Emrah Ç., evin damına çıkıp, yalın ayak diğer evlerin damlarına atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla Emrah Ç., iki sokak ileride yakalandı.

Yalın ayak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emrah Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.