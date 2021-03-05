Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Polislerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, sokak arasında başka bir araca çarpınca yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşıldı.

Adana’da, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda görev yapan motorize trafik ekipleri, plakası olmayan bir motosiklet fark etti.

Ekipler, plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.

ARA SOKAKLARDAN KAÇTI

Motosiklet sürücüsü ihtara uymayınca kovalamaca başladı.

Kaçan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ARACA ÇARPTI

Motosiklet sürücüsü, Soner Aktop kontrolündeki araca çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı.

Şahıs, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETİ YOK

Sürücünün ehliyeti olamadığı anlaşıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Ehliyetsiz araç kullanan şahsa çeşitli ihlaller nedeni ile 8 bin 328 lira para cezası verildi.