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    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

    Polislerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, sokak arasında başka bir araca çarpınca yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşıldı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 13:11
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    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

    Adana’da, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda görev yapan motorize trafik ekipleri, plakası olmayan bir motosiklet fark etti.

    Ekipler, plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.

    ARA SOKAKLARDAN KAÇTI

    Motosiklet sürücüsü ihtara uymayınca kovalamaca başladı.

    Kaçan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

    ARACA ÇARPTI

    Motosiklet sürücüsü, Soner Aktop kontrolündeki araca çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı.

    Şahıs, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı #1

    EHLİYETİ YOK

    Sürücünün ehliyeti olamadığı anlaşıldı.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Ehliyetsiz araç kullanan şahsa çeşitli ihlaller nedeni ile 8 bin 328 lira para cezası verildi.

    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı #2

    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı #3

    Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı #4

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