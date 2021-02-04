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    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza

    Otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yanındaki iki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Korkunca kaçtıklarını söyleyen ve kısıtlamayı ihlal eden sürücü ile iki arkadaşına cezai kesildi.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 07:18
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    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza

    Adana’nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFT 674 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı.

    5 KİLOMETRE KAÇTI

    Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucunda ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

    Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 5 kilometrelik kovalamacanın sonunda otomobili 53019 Sokak'ta durdurdu.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza #1

    SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

    Polis, isminin İsmail D. olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki iki arkadaşını araçtan indirip, arama yaptı.

    3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza #2

    ‘KORKUP KAÇTIK’

    Hastaneye gitmek için yola çıktıklarını öne süren otomobil sürücü İsmail D., kendisinin ve yanındaki arkadaşlarının korkup, panik yaptığı için kaçtıklarını söyledi.

    İsmail D'nin iki arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, kendisine ise hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, hem de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza #3

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiye ceza #4

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