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    Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı

    Adana’da devriye gezen polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, bir tarlada kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 02:09
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    Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde devriye gezen motosikletli polisler 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polisler olayı yara almadan atlatırken, şüpheliler ise yaya olarak kaçtı.

    Pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada yakalandı.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

    BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi. Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen takviye kuvvetler bölgeyi abluka altına alırken, Özel Harekat timleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşı yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Adana da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı #1

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredeki tarla içerisinde arama yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Adana da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı #2

    POMPALI TÜFEK VE TABANCAYA EL KONULDU

    Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.

    Adana da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı #3

    Adana da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı #4

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