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- Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı
Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı
- İHA
- 21.09.2021 - 02:09
Adana’nın Seyhan ilçesinde devriye gezen motosikletli polisler 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polisler olayı yara almadan atlatırken, şüpheliler ise yaya olarak kaçtı.
Pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi. Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen takviye kuvvetler bölgeyi abluka altına alırken, Özel Harekat timleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşı yoğun güvenlik önlemi aldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki tarla içerisinde arama yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
POMPALI TÜFEK VE TABANCAYA EL KONULDU
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.