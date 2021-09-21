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Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı

Adana'da polislere ateş açan şüpheliler tarlada yakalandı

Adana’da devriye gezen polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, bir tarlada kıskıvrak yakalandı.