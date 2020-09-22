Adana'da polislere saldıran alkollü hakim Hayrettin Yavuz atandığı yere gitmedi

Adana'da görevini yapan polisleri tehdit edip küfürler yağdıran hakim Hayrettin Yavuz, emekli olmak istiyor.

Adana'nın Seyhan ilçesi Sümeh Mahallesi’nde 4 gün önce yaşanan olayda, Adana’da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

POLİSLERE SALDIRDI

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti.

Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.

Hakim, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

216 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan tedavinin ardından 216 promil alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi soruşturma izni verdi.

Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı.

Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti

2 FARKLI SORUŞTURMA

1. sınıf hakim olan Hayrettin Yavuz hakkında iki ayrı koldan soruşturma yürütülecek.

Disiplin açısından HSK müfettişlerinin yürüteceği soruşturmanın yanı sıra, ‘polise mukavemet’, ‘mala zarar verme’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından da görev yaptığı adliyenin savcıları tarafından bir soruşturma yürütülecek.

VAN'A GİTMEDİ, EMEKLİ OLMAYI PLANLIYOR

HSK, dün Yavuz’u tedbiren Van’a tayin etti. Hayrettin Yavuz’un ise rapor alarak Van’a gitmediği, emekli olmayı planladığı öğrenildi.