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    Adana'da polislerin kumarhane baskını

    Acil tıp teknisyeni üniforması giyip 28 adrese yapılan kumar baskını yapan polis ekipleri, 153 kişiye 278 bin TL ceza kesti.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 11:36
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    Adana'da polislerin kumarhane baskını

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Operasyon kapsamında Seyhan Nehri kıyısında mahalleyi kalkındırma kooperatifi adı altında faaliyet gösteren bir kumarhaneye de baskın yapıldı.

    ACİL TIP TEKNİSYENİ ÜNİFORMASIYLA BASKIN

    Tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyen iki polis, kooperatif binasının kapısında gözcülük yapan bir kişiyi, etkisiz hale getirdi. Hazır bekleyen diğer polisler ise içeriye girip kumar oynayanları suçüstü yakaladı.

    Adana'da polislerin kumarhane baskını VİDEO

    153 ŞAHSA 278 BİN LİRA CEZA

    28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 153 kişiye kumar oynamaktan 278 bin TL ceza uyguladı.

    29 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

    Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 65 bin TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 29 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

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