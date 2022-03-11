Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim

Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araçta bulunanlardan birisi yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi.

Adana Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI

Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı.

Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim - Video



POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDILAR

Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.





"POLİSLERİMİZİ SEVİYORUZ ABİCİM"

Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abicim” demesi dikkat çekti.

Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.







