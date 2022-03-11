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- Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim
Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim
- İHA
- 11.03.2022 - 03:49
Adana Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu.
DUR İHTARINA UYMADI
Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı.
Adana'da polislerin yakaladığı şahıs: Biz polislerimizi seviyoruz abicim - Video
POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDILAR
Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
"POLİSLERİMİZİ SEVİYORUZ ABİCİM"
Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abicim” demesi dikkat çekti.
Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.