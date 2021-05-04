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    Adana'da polisten 4 kilometre kaçabildi

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 05:20
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    Adana'da polisten 4 kilometre kaçabildi

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu motosiklete dur ihtarında bulundu.

    Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    4 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

    Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

    POLİS BENİM BAŞ TACIM

    Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendisini savundu.

    Sezer Y.’ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.

    Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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    Adana da polisten 4 kilometre kaçabildi #3

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