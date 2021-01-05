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    Adana'da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü

    Adana’da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 01:50
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 01:53
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    Adana'da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü

    Adana’da 46 E 8406 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi ara sokaklarında pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar.

    Devriye atan polis ekipleri, durumu fark etmesi üzerine 46 E 8406 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

    Adana'da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü İZLE


    POLİSTEN KAÇARKEN DRENAJ KANALINA DÜŞTÜLER

    Yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerden kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi ara sokaklarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü.

    Daha sonra araç içerisinde bulunan 4 şüpheli otomobilden çıkarak kaçmak isterken çevresini ablukaya alan polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Magandaların kullandığı ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken sokağa çıkma kısıtlamasından 4 şüpheliye para cezası kesildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

    Adana da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü #1

    Adana da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü #2

    Adana da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü #3

    Adana da polisten kaçan magandalar, drenaj kanalına düştü #4

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